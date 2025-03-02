بينهم سياح أجانب.. إصابة 5 أشخاص فى حادث على طريق "أبو سمبل- أسوان"

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص في حادث سير على طريق "أسوان- أبوسمبل" الدولى، اليوم الأحد، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو سمبل يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص سياحى بالكيلو 110 على طريق "أسوان- أبوسمبل".

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، من بينهم سائحين أجانب، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.