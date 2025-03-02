قتيلان في نهار رمضان بقنا والأمن يلاحق الجاني

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها للقبض على المتهم بقتل شقيقه وشاب آخر بطلقات نارية في نهار شهر رمضان المبارك داخل جبال قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، محافظة قنا، وفر هاربًا.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف بالعثور على جثماني شابين بهما إصابات طلقات نارية هما م.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية السمطا وجاره يُدعى ش، من قرية الطوابية في جبل المراشدة مركز الوقف.

وكشفت التحريات، أن المتهم شاب تشاجر مع شقيقه وقتله بسبب خلافات مالية خاصة بمحصول الطماطم، وعند محاولة شاب آخر جاره فض المشاجرة بينهما قام بقتله أيضًا بطلقات نارية وترك الجثتين في جبل قرية المراشدة مركز الوقف وفر هاربًا.

ويجرى البحث عن المتهم الهارب لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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