خطر على صحة المستهلكين.. ضبط لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وذلك في ثان أيام شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس خالد فهمي مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية يظهر عليها علامات التلف والإحلال، وتشكل خطرًا على صحة مستهلكيها - بحسب بيان المديرية.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.