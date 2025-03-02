إعلان

خطر على صحة المستهلكين.. ضبط لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد -صور

02:01 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد
  • عرض 3 صورة
    لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وذلك في ثان أيام شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس خالد فهمي مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية يظهر عليها علامات التلف والإحلال، وتشكل خطرًا على صحة مستهلكيها - بحسب بيان المديرية.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد لحوم منتهية الصلاحية السلع الغذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة