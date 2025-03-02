إعلان

بـ 2400 جنيه للطن.. مصانع سكر أبو قرقاص تعلن موعد بدء توريد محصول البنجر

01:28 م الأحد 02 مارس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، (مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة)، عن بدء استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2024/2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

وأوضحت الشركة أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل اللواري، والجرارات الزراعية، وتحفيزا لمزارعى البنجر فقد تقرر هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنية / طن عند درجة حلاوة 16% ، وذلك بخلاف المميزات الأخرى التى تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16% وحافز النظافة المميز .

وتهيب الشركة بالزراع والهيئات الزراعية التواصل مع المكاتب التابعة لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة لتحديد مواعيد التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة.

0

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة السكر المنيا البنجر مصانع سكر أبو قرقاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة