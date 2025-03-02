حادث "الإقليمي" المروع.. الـ"DNA" أمل وحيد للتعرف على 4 جثث متفحمة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي لأخذ عينات الـ "D N A" للتعرف على 4 ضحايا من الجثث المتفحمة داخل سيارتين تريلا اشتعلت النار فيهم بسبب حادث تصادم على الطريق الإقليمي، للوصول إلى ذويهم.

كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة السيارات في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وقوع الحريق.

كان 4 مواطنين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين تريلا على الطريق الإقليمي، وقوع صباح أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة، وتفحم 4 أشخاص بداخلهم.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل، على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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