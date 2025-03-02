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ألقوه أمام المستشفى.. جهود مكثفة لكشف غموض مقتل رجل بطلق ناري في البحيرة

11:31 ص الأحد 02 مارس 2025

جثة-أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

ألقى عدد من الأشخاص، اليوم الأحد، جثة رجل بها طلق نارى، أمام مستشفى بدر العام، بمحافظة البحيرة ولاذوا بالفرار.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر بإلقاء مجموعة من الأشخاص جثة "رمضان ب" عاطل أمام المستشفى العام ولاذوا بعدها بالفرار.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بدر العام، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع البحث ببدر لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفي عقب العرض على الطب الشرعي، وعقب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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البحيرة طلق ناري مستشفى بدر العام
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