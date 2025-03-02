شاب يطعن شقيقه بسكين في سوهاج بسبب الميراث

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة على يد شقيقه بمدينة طما محافظة سوهاج، بسبب الميراث.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. م" 40 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر.

واتهم المصاب شقيقه "يوسف" 37 عامًا عامل بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إحداث إصابته المشار إليها؛بسبب خلافات الميراث.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.