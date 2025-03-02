شاب يقتل والده ويشعل النار في جسده بسبب بيع المواشي في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف غموض العثور على جثمان شخص في العقد السادس من عمره، حيث تبين قيام نجله بمعاونة صديق له بالتخلص منه، وإضرام النار في جسده وإلقاء الجثمان وسط الزراعات بنطاق قرية قرقيرة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص مجهول الهوية وغير واضحة المعالم نظرا لتعرضها للاحتراق .

جرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام وعمل نشرة بأوصافه ومطابقتها ببلاغات المتغيبين.



وتوصلت التحريات إلى أن الجثمان لشخص يدعى "عزت. ش. أ "، 59 عامًا، ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث للوصول إلى حقيقة الواقعة وتفاصيلها، وأسفرت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، وبعد تفاقم الاختلاف أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أثاث المنزل " عفش منزلي " ثم ألقياه وسط الزراعات، وقاما بوضع بعض المخلفات الزراعية فوق الجثمان وإشعال النيران به لإخفاء جريمتهما..

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث السنبلاوين من ضبط المتهم وصديقه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة مع حجز المتهمين لحين ورود تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.