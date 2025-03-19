أسر ضحايا حادث سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية: قضاء وقدر

الدقهلية - رامي محمود:

رفض أسر التلاميذ ضحايا حادث سقوط سقف غرفة يتلقى بداخلها عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سمعان التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة 17 آخرين، اتهام المُعلمة أو مالك الغرفة والمنزل الذي تسبب انهيار جزء من السور الخاص به وسقوطه على الغرفة، بالضلوع أو التسبب في الحادث.

وأكد أولياء أمور التلاميذ خلال سؤالهم بمحضر الشرطة، عدم مسؤولية المُعلمة "دعاء. ص. ا" 43 عامًا، أو "حسن. ع" مالك العقار الملاصق للغرفة وأيضا مالك الغرفة التي استأجرتها المعلمة لإعطاء دروس بها، مؤكدين أن الحادث قضاء وقدر ونتيجة للعوامل الجوية من رياح وتقلبات.

وكشف تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أن سبب انهيار السقف نتيجة سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سمعان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل بعزبة سعفان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبل المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.