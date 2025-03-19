ضبط متهم جديد في واقعة سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية

الدقهليةـرامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على متهم جديد في واقعة سقوط سقف غرفة خلال تلقي عدد من الأطفال درس خصوصي بعزبة سمعان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم ويدعى "حسن. ع"، 50 عامًا، فلاح، مالك المنزل الملاصق لغرفة تلقي الدرس وكذلك صاحب الغرفة.

وتبين من التحقيقات أن المُعلمة وتدعى "دعاء. ص.ا" 43 عامًا، معلمة بمدرسة سيد سالم أحمد الابتدائية، قد أستأجرت الغرفة من المتهم، والذي يمتلك عقار مكون من ثلاث طوابق ملاصق للغرفة وتسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في سقوط جزء من سور العقار مما أدى إلى وقوع الحادث.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سمعان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل بعزبة سعفان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبل المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.