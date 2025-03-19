تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في "بنجا" بسوهاج - فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظمت قرية بنجا التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل لتكريم 200 من حفظة القرآن الكريم، بحضور المئات من الشخصيات العامة والتربوية ورجال الدين المسيحي وأهالي القرية وأسر الطلاب والطالبات المحتفى بهم.

وتنوعت الجوائز المقدمة لحفظة القرآن الكريم وتسلموها خلال الحفل الذي أقيم بمركز شباب بنجا، بين أجهزة كهربائية وبطاطين وملابس وشهادات تقدير.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في قرية بنجا بسوهاج".