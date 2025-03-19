إعلان

تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في "بنجا" بسوهاج - فيديو وصور

10:35 م الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (9)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (6)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (8)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (3)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (5)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (2)
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في بنجا بسوهاج (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظمت قرية بنجا التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل لتكريم 200 من حفظة القرآن الكريم، بحضور المئات من الشخصيات العامة والتربوية ورجال الدين المسيحي وأهالي القرية وأسر الطلاب والطالبات المحتفى بهم.

وتنوعت الجوائز المقدمة لحفظة القرآن الكريم وتسلموها خلال الحفل الذي أقيم بمركز شباب بنجا، بين أجهزة كهربائية وبطاطين وملابس وشهادات تقدير.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "تكريم 200 حافظ للقرآن الكريم في قرية بنجا بسوهاج".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية بنجا طهطا سوهاج حفظة القرآن الكريم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان