طفل يقتل جده بالخطأ خلال العبث بسلاح ناري في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قرية نجع عمرون التابعة لمركز البياضية شرق محافظة الأقصر حادثًا مأساويًا، حيث لقي رجل سبعيني مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أطلقه حفيده، البالغ من العمر 10 سنوات، عن طريق الخطأ أثناء لهوه بسلاح ناري داخل المنزل.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الأقصر بمصرع "م.م" (74 عامًا) بعد إصابته بطلقة نارية طائشة خرجت من سلاح كان يعبث به حفيده داخل المنزل، مما أدى إلى استقرار الرصاصة في ظهره ووفاته على الفور.

ووفقًا للتحريات الأولية، تبين أن الطفل كان يلهو بالسلاح الناري عندما خرجت منه طلقة بالخطأ، فأصابت جده، الذي فارق الحياة في الحال، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.