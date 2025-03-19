محافظ سوهاج يهنئ "أحلام" الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بـ"أحلام صابر عبد الحليم" الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة هذا العام، هنأها خلاله بفوزها بالجائزة، متمنيًا لها التوفيق فيما هو قادم، جاء ذلك في حضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد شوقي، وكيل المديرية.

يذكر أن "أحلام" تبلغ من العمر 59 عامًا، مهندس زراعي أول بالإدارة الزراعية بطهطا، وهي أرملة منذ 24 عامًا، وتعول 3 من الأبناء "ابن وابنتان" جميعهم مؤهلات عليا، حيث بدأت رحلة كفاحها عقب وفاة زوجها وأخيه ووالده ووالدته في حادث طريق، تاركًا لها طفلة لا تتجاوز 9 سنوات، وطفل في السادسة من عمره، وحامل بطفلتها بالشهر السادس، وكانت لم تتجاوز 34 عامًا، ووالدها توفى قبل وفاة زوجها بـ30 يومًا.

وتسلمت عملها بالقطاع الحكومي، وكانت تعمل أيام الإجازات والعطلات الرسمية لكي تزيد من دخلها وتنفق على أولادها، ورفضت الزواج مرة أخرى لكي تعتني بأولادها، وذهبت لتعيش بعد ذلك مع والدتها لمدة 5 سنوات قبل أن تتمكن من الحصول على قرض وشراء منزل من طابق واحد تعيش به هي وأبنائها، وقد واجهت الكثير من المتاعب في تعليم أبنائها لكي تصل بهم إلى بر الأمان، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير الإدارة الزراعية.

ومن المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج "أحلام" بمكتبه لتكريمها، وذلك عقب تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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