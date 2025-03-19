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"جميلة يا إدفو".. مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان - صور

04:55 م الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
  • عرض 8 صورة
    مبادرة لتزيين وتجميل ونظافة المناطق الحيوية بالمدينة في أسوان
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أسوان – إيهاب عمران:

أطلق الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة "جميلة يا إدفو" والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، لتزيين وتجميل ونظافة عدد من المناطق الحيوية، وفقًا للتصميمات التي يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفني التابع لإدارة إدفو التعليمية.

وقدّم الدكتور إسماعيل كمال، شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه المبادرة الجميلة التي تعبر عن الفكر الراقي والمستنير للطلاب والمعلمين للمشاركة الجادة فى خدمة مجتمعهم من خلال استثمار ما يمتلكونه من مواهب وأفكار إبداعية تعمل على النهوض بمنظومة التطوير والتجميل بمدينة إدفو.

وأكد على أهمية المبادرة لتزيين وتجميل ونظافة طريق معبد إدفو، وكورنيش النيل، وكوبري إدفو لتحقق هذه اللمسات الجمالية وإضافة مهمة وخلق بانوراما جمالية متكاملة تبهر المواطنين والزائرين لمدينة إدفو السياحية.

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أسوان الدكتور إسماعيل كمال جميلة يا إدفو
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