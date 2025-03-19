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إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

04:26 م الأربعاء 19 مارس 2025

ميناء الغردقة

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السويس_ حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد اضطراب حالة الطقس وزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن سرعة الرياح تراوحت بين 24-30 عقدة شمالية غربية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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ميناء الغردقة السويس سوء الأحوال الجوية
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