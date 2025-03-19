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نجاة صياد والبحث عن آخر.. غرق مركب صيد في نيل أسوان بسبب باخرة سياحية

03:48 م الأربعاء 19 مارس 2025

ارشيفية للبحث عن الصياد الغارق

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أسوان – إيهاب عمران:

أدى مرور باخرة سياحية بجوار مركب صيد صغير إلى انقلاب المركب فى نهر النيل ونجاة أحد مستقليه، وجارٍ البحث عن الآخر.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ يفيد بانقلاب قارب صيد وغرقه فى مياه النيل أمام قرية الرمادي التابعة لمركز إدفو، وكان على متنه 2 صيادين نجا واحد منهما واستطاع السباحة إلى الشاطئ وفقد الثاني.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لمتابعة الواقعة، وجار البحث عن الصياد الثاني.

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