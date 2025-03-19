حريق بمخزن مواد كيميائية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمخزن للمواد الكيميائية على مساحة 4 قراريط تقع بالقرب من طريق أبو سمران بنطاق مركز بلبيس.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى اندلاع حريق في مخزن مواد كيميائية بطريق أبو سمران، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتحرر محضر بالواقعة.

أخطرت الجهات المعنية ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات تحسبا لوقوع إصابات، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.