"مبعرفش أنام إلا وأنا هاين طالب".. قرارات صارمة بحق أستاذ بجامعة سوهاج فضحته شكاوى الطلاب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بإحالة الدكتور "م. د. ع" عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة إلى التحقيق ووقفه عن العمل، بعد أن تلقى شكاوى من الطلاب تتهمه بارتكاب تصرفات غير مسؤولة تجاه الطلاب والطالبات، بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.

وتداول رواد فيسبوك، منشورات يتهمون أستاذ بكلية الزراعة جامعة سوهاج، بأنه يتغزل في شكل وأجساد الطالبات، وأنه صاحب الجملة الشهيرة "مبعرفش أنام إلا وأنا هاين طالب"، كما اتهموه بغلق المعامل أمام الطلبة، وأنه يأخذ أوراق الميدتيرم من المعيدين ويقول لهم "طلعولي ورق فلان وفلان ويكتب عليه صفر وبيخافوا يتكلموا".

وبناء على بيان من المركز الإعلامي للجامعة، بشأن مناشدة الطلاب بإرسال أي شكاوى متعلقة بهذا الأمر، فقد تلقى مكتب رئيس الجامعة عددًا من الشكاوى التي تدين عضو هيئة التدريس وبشكل رسمي، وبناء عليه اتخذت إدارة الجامعة إجراءات سريعة تجاه هذه الواقعة، حيث قرر الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فور إبلاغ رئيس الجامعة بالواقعة.

وأكدت إدارة الجامعة على أنها لم ولن تتهاون فى مواجهة أى تصرف خارج عن التقاليد الجامعية وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا، وذلك فى إطار حرصها على أداء رسالتها التربوية نحو أبنائها الطلاب داخل الجامعة وخارجها، كما تقدر إدارة الجامعة أن هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوى تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس غير مسئول ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة.