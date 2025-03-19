"هويس الراهبين ابتلع حسين".. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعد جهود مضنية من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن غرق داخل الهويس بترعة قرية الراهبين بمركز ومدينة سمنود بمحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمنطقة الهويس في ترعة الراهبين، في نطاق مدينتي سمنود والمحلة الكبرى.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق شاب يدعى "حسين محمود" في العقد الثالث من العمر، بمنطقة الهويس بقرية الراهبين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان بعد جهود مضينة، تم نقله إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.