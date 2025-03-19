إعلان

"هويس الراهبين ابتلع حسين".. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالغربية

02:59 م الأربعاء 19 مارس 2025

جثة-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعد جهود مضنية من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن غرق داخل الهويس بترعة قرية الراهبين بمركز ومدينة سمنود بمحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمنطقة الهويس في ترعة الراهبين، في نطاق مدينتي سمنود والمحلة الكبرى.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق شاب يدعى "حسين محمود" في العقد الثالث من العمر، بمنطقة الهويس بقرية الراهبين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان بعد جهود مضينة، تم نقله إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغربية ترعة مدينة سمنود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة
"توتا" ضيف مقلب رامز جلال.. معلومات عن الفنان محمد عبد الرحمن
الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟