إجراءات من زراعة البحيرة لحماية محصول القمح من التغيرات الجوية

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت لجنة المكافحة الحقلية، بمديرية زراعة البحيرة، زيارات ميدانية لمتابعة محصول القمح فى هذا التوقيت من العام للاطمئنان على حالة المحصول فى ظل المتغيرات الجوية التى قد تؤثر عليه.

والتقت اللجنة ببعض المزارعين وأوصتهم بعدم تعطيش النباتات أثناء مرحلة الإزهار لأن نقص الرطوبة الأرضية يؤثر على الإخصاب وعقد البذور، وعدم إضافة أى أسمدة بعد طرد السنابل لعدم فاعليتها فى زيادة المحصول، مع أهمية إحكام الرى والذى يؤدى إلى الاستفادة من كميات الأسمدة المضافة.

كما أوصت اللجنة، بعدم التعطيش أثناء مرحلة طرد السنابل وأثناء تكوين الحبوب، وعدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد مع تقليل الفترات بين الريات أثناء عملية امتلاء الحبوب وذلك للحصول على حبوب ممتلئة ، وضرورة وقف الرى عند وصول النباتات لمرحلة النضج الفسيولوجى والذى يتميز باصفرار حامل السنبلة وذلك فى حوالى 50% من نباتات الحقل ، مع المحافظة على وجود نسبة رطوبة فى التربة وذلك بتقريب فترات الرى من 15 ـ 18 يوم ، وتجنب تعريض النباتات للإجهاد المائى مع رى القمح ريه خفيفة عند حدوث الصقيع والذى يتسبب عنه اصفرار أطراف الأوراق ويمكن للنبات استعادة نموه ونشاطه عند ارتفاع درجات الحرارة.