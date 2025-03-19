بالصور- مصرع 4 وإصابة 7 في حادث مروع على الصحراوي الغربي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة البلينا.

تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق المشار إليه، انقلب على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع كل من: محمود محمد عبد السلام، وتم نقل الجثة لمستشفى فرشوط المركزي، محمد عبد الحميد عمر، رمضان عبد العزيز أحمد فرغل، عبد الرحيم محمود عمران، وتم نقل الجثث إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.



وأصيب في الحادث كل من محمد: السيد محمد، علي حسن علي حسن، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، عمرو محمد صديق، معتصم أحمد عبد الباسط، محمد عبد العال توفيق، حسين علي محمد، عبد الرحمن محمد خلف، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة ، لمستشفى قنا الجامعي.

وكشفت التحريات أن المتوفين والمصابين يقيمون قرية الغنيمية دائرة مركز شرطة البلينا وكانوا في طريق عودتهم لمنازلهم عقب زيارة مريض بمستشفى سوهاج الجامعي. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الصور المرفقة للمتوفين ضحايا الحادث.