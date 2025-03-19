اقتادوه بحبل إلى أرض زراعية.. الإعدام لمتهمين باختطاف عامل وتعذيبه حتى الموت بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

قضت محكمة جنايات أسوان الدائرة الثانية، غيابيا بالإعدام شنقا على متهمين بقتل عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خطفه واحتجازه وتعذيبه على إثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم.

ترجع أحداث القضية إلى أغسطس من عام 2024 بمركز كوم أمبو في أسوان، عندما قام المتهمان "م. م"، 40 سنة (عامل) مقيم النجاجرة مركز كوم أمبو و"ع. ع"، 34 سنة (عامل) مقيم بعزبة ناصر مركز كوم أمبو، باختطاف المجني عليه محمود أحمد رضا، عامل، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.



وتبين أن المتهمين الأول والثاني تربصا بالمجني عليه وانتظار الضحية أثناء ذهابه إلى عمله، وقاما بإشهار الأسلحة النارية في وجهه وتهديده، وقاما تحت تهديد السلاح بربطه بحبل واقتياده إلى أرض زراعية خاصة بهما وقاما باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحملاه وألقي به في منطقة زراعية ولاذا بالفرار.