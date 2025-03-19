إعلان

اقتادوه بحبل إلى أرض زراعية.. الإعدام لمتهمين باختطاف عامل وتعذيبه حتى الموت بأسوان

02:16 م الأربعاء 19 مارس 2025

محكمة جنايات أسوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

قضت محكمة جنايات أسوان الدائرة الثانية، غيابيا بالإعدام شنقا على متهمين بقتل عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خطفه واحتجازه وتعذيبه على إثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم.

ترجع أحداث القضية إلى أغسطس من عام 2024 بمركز كوم أمبو في أسوان، عندما قام المتهمان "م. م"، 40 سنة (عامل) مقيم النجاجرة مركز كوم أمبو و"ع. ع"، 34 سنة (عامل) مقيم بعزبة ناصر مركز كوم أمبو، باختطاف المجني عليه محمود أحمد رضا، عامل، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وتبين أن المتهمين الأول والثاني تربصا بالمجني عليه وانتظار الضحية أثناء ذهابه إلى عمله، وقاما بإشهار الأسلحة النارية في وجهه وتهديده، وقاما تحت تهديد السلاح بربطه بحبل واقتياده إلى أرض زراعية خاصة بهما وقاما باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحملاه وألقي به في منطقة زراعية ولاذا بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أسوان اختطاف عامل جريمة قتل أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة
"توتا" ضيف مقلب رامز جلال.. معلومات عن الفنان محمد عبد الرحمن
الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟