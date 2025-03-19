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إصابة سيدة سقطت أسفل عجلات قطار بقنا

01:10 م الأربعاء 19 مارس 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، جراء سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة سيدة إثر سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين إصابة أحلام.ح.ت، تبلغ من العمر 52 عامًا، ربة منزل، من كوبري العرب محافظة سوهاج، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قنا قرية أبوشوشة مركز أبوتشت هيئة الإسعاف
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