بناتها طبيبات وجارها قدم لها في المسابقة.. مرض نادر يرسم قصة كفاح الأم المثالية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة مريم محمد علي، لتهنئتها بمناسبة فوزها بلقب الأم المثالية لمحافظة الأقصر لعام 2025، وذلك في إطار المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهذا النموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مؤكدًا أن تكريمها هو تكريم لكل أم مصرية كافحت وتحملت الصعاب من أجل تربية أجيال ناجحة ومتميزة.

وقال محافظ الأقصر: "الأم المصرية دائمًا ما تثبت قدرتها على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة، والدكتورة مريم محمد علي نموذج حي لهذه الروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية، فقد واجهت الحياة بمفردها بعد وفاة زوجها، ولم تستسلم لليأس، بل حملت على عاتقها مسؤولية أبنائها حتى أصبحوا نماذج مشرفة في المجتمع".

ولدت الدكتورة مريم محمد علي، استشاري أمراض النساء والتوليد بالمعاش، في مدينة إسنا، وتزوجت عام 1989 من طبيب أخصائي باطنة بمدينة قوص، لكن في عام 1992، أصيب زوجها بمرض خطير أفقده القدرة على الحركة والنطق، لتبدأ رحلة كفاحها في محاولة لإنقاذ حياته.

سعت الدكتورة مريم إلى علاج زوجها خارج البلاد، وبالفعل تم تسهيل سفره إلى لندن لتلقي العلاج، لكن الأطباء هناك أخبروها بأن المرض نادر وأن زوجها لن يتمكن من العيش سوى عام واحد فقط، عادت إلى مصر لمساندته حتى وافته المنية في 17 نوفمبر 1996، تاركًا لها ثلاث بنات: منى، والشيماء، وزينب.

بعد وفاة زوجها، عادت إلى منزل والدها المسن في إسنا، حيث تولت رعايته إلى جانب والدتها، بالإضافة إلى تربية بناتها. وبعد وفاة والديها، كرست حياتها بالكامل لأجل بناتها، ساعية إلى تحقيق حلم والدهن بأن يصبحن من المتفوقين.

بفضل إصرارها، التحقت الابنة الكبرى "منى" بكلية الطب، وأصبحت طبيبة متخصصة في الطب النفسي والعصبي، وهي الآن بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه، كما التحقت "الشيماء" بكلية الطب وتخصصت في التخدير والعناية المركزة، وهي أيضًا في مرحلة الدكتوراه، أما الابنة الصغرى "زينب"، فقد التحقت بكلية الصيدلة وتعمل حاليًا صيدلانية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وعن التقديم لمسابقة الأم المثالية، أوضحت الدكتورة مريم أن جارها إبراهيم أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر، هو من شجعها على التقدم وأنهى لها جميع الإجراءات.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم المرأة المصرية في مختلف المجالات، وخاصة الأمهات المثاليات، تقديرًا لدورهن في تربية الأجيال وصناعة قادة المستقبل.

يذكر أن مسابقة الأم المثالية تُنظم سنويًا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم اختيار الأمهات المثاليات بناءً على معايير دقيقة تشمل قوة الإرادة، والتفاني في رعاية الأسرة، والقدرة على تحقيق إنجازات رغم التحديات، ليكون هذا التكريم رسالة امتنان لكل أم مصرية صنعت من الألم قوة، ومن التحديات نجاحًا.