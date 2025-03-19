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مواطن يطعن رئيس مدينة في قنا خلال تنفيذ قرار إزالة في الصعايدة

11:11 ص الأربعاء 19 مارس 2025

تعبيرية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب رئيس مدينة دشنا، اليوم الأربعاء، طعنًا بمطواة على يد مواطن خلال تنفيذه حالة إزالة خاصة بالمتهم في منطقة الصعايدة، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة رئيس مدينة خلال تنفيذه حالة إزالة بمنطقة الصعايدة مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا طعنًا بمطواة على يد مواطن خلال تنفيذ حالة إزالة خاصة بالمتهم، بسبب المخالفات في منطقة الصعايدة التابعة لنطاق عمله.

جرى نقل رئيس المدينة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مواطن يطعن رئيس مدينة قرار إزالة منطقة الصعايدة قنا
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