الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالمنيا- صور



المنيا-جمال محمد:

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في معرض أجهزة كهربائية، إذ سيطرت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أهالي مركز بني مزار.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق هائل في معرض أجهزة كهربائية في طريق صندفا، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

أسفر الحريق عن إحتراق غالبية الأجهزة بالمعرض، وجار حصر مبالغ التلفيات، كما تم فصل كافة المرافق عن المعرض، لعدم امتداد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف المعمل الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.