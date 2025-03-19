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بينهم توأم.. تشييع جثامين 4 أشخاص ضحايا حادث بكفر الشيخ- صور

02:32 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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    خلال تواجد المشيعين في الجنازة (1)
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    مشهد من الجنازة
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    خلال التشييع في المقابر
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    جانب من الجنازة
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية أم سن التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ، الثلاثاء، جنازة 3 أشقاء بينهم توأم وابن عمهم، إثر وفاتهم في حادث سير على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ- الرياض" أمام كوبري قرية الحصفة التابعة لمركز الرياض.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 4 أشخاص 3 أشقاء، والرابع ابن عمهم، جثث هامدة، ومصاب خامس معهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام نتيجة الحادث.

وتبين أن الضحايا المتوفين هما كلا من: "كريم بسيوني غازي محمود"، 30 عامًا، وتوأمه "محمد"، 30 عامًا، وشقيقهما الأكبر "غازي بسيوني غازي محمود"، 33 عامًا، وابن عمهم "عبدالله محمد محمود"، 33 عامًا، وأصيب "عمرو دياب السيد"، 23 عامًا، ويقيمون جميعًا بقرية أم سن التابعة لمركز الرياض.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن سيارة تريلا مخصصة في نقل إسطوانات الغاز كانت انقلبت على سيارة أخرى على رافد الطريق الدولي الساحلي "الرياض - كفر الشيخ" أمام كوبري قرية الحصفة التابعة لمركز الرياض، ما أدى إلى حدوث الوفيات الأربعة، وإصابة خامس.

تم التحفظ على الجثث الأربعة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنهم.

وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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