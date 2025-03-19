"سيل من الحجارة".. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في قنا



قنا-عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على المشاجرة التي نشبت بين مجموعة شاب من عائلتين في شارع الجميل بندر قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأحجار بين مجموعة شباب في شارع الجميل التابع لدائرة البندر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، إذ تم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح الشارع مرة أخرى بعد أن أغلقته المشاجرة التي بدأت بالأحجار في شارع الجميل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.