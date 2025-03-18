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مصرع مواطنين في انقلاب سيارة بكفر يوسف في الشرقية

11:36 م الثلاثاء 18 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطنان مصرعهما جراء انقلاب سيارة كانا يستقلانها على طريق كفر يوسف سلامة في اتجاه الزقازيق، فيما تم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى قبل إنهاء تصاريح الدفن.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى مصرع مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي في اتجاه الزقازيق بطريق كفر يوسف سلامة.

وتبين بالانتقال والفحص مصرع محمود عبد الرازق منسي وشخص آخر يعمل ميكانيكي كان رفقته، وتحرر محضر بالواقعة.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بإنتهاء إجراءات الدفن وتسليم الجثامين لذويهم. وتم تشييع الجنازات وتم دفن كلا من الضحايا في مقابر عائلته.

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