الأم المثالية بجنوب سيناء.. رحلة كفاح زينب عبد المطلب (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

حصلت زينب عبد المطلب أحمد سليمان على لقب الأم المثالية بمحافظة جنوب سيناء، بعد منافسة مع 23 سيدة تقدمن للمسابقة هذا العام، تقديرًا لما قدمته من تضحيات بعد وفاة زوجها قبل 22 عامًا إثر معاناة طويلة مع مرض التهاب الكبد الفيروسي "سي" استمرت 10 سنوات.

وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "ربنا بيعوض تعبي مع بناتي".

وأوضحت أنها وُلدت في تلا بمحافظة المنوفية، وتزوجت في سن 19 عامًا من ابن عمها المهندس جلال طه سليمان، الذي كان يعمل بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، وعاشت معه حياة مستقرة، قائلة: "عشت هانم قبل وفاة زوجي، وشلت حمل 4 بنات بعد وفاته".

وأضافت أن زوجها توفي بعد 20 عامًا من الزواج، تاركًا لها مسؤولية تربية بناتهما الأربع، إذ أصبحت الأم والأب والسند لهن. وتشمل بناتها:

رانيا (41 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية.

نادية (39 عامًا)، خريجة كلية التجارة.

منال (34 عامًا)، حاصلة على الدكتوراه في التمريض وتعمل في هيئة الرقابة.

فاطمة (27 عامًا)، خريجة كلية الصيدلة.

وأكدت الأم المثالية أنها نجحت في تحقيق حلم زوجها بتعليم بناتها وتربيتهم على الأخلاق الحميدة، كما أنها ما زالت داعمة لهن في حياتهن الأسرية. كما أعربت عن أمنيتها بأداء فريضة الحج أو العمرة.

وأشارت إلى أنها كانت تتوقع الفوز في المسابقة، بعد أن اجتمعت بناتها وقررن تقديمها للحصول على هذا اللقب، ليكون تكريمًا لمسيرة كفاحها الطويلة.