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"صيانة المصاعد".. تخصص جديد في التعليم الفني بالإسكندرية| تفاصيل (صور)

05:56 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار إنشاء برنامج "فني صيانة المصاعد" بمدرسة العامرية الثانوية الفنية الصناعية العسكرية بنين "نظام الثلاث سنوات" اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن سوق العمل في حاجة ماسة لتخصص فني صيانة المصاعد لكونها أصبحت ركيزة رئيسة في كافة المؤسسات والمنشآت، وذلك تحديثًا للتخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل طبقا للقرار الوزاري 407 بفتح تخصصات جديدة.

وأشار إلى تجهيز القسم والمكان وهيئة التدريس للتخصص بعد الحصول على موافقات جميع الجهات المعنية، منوهًا إلى مراجعة جميع التجهيزات استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج" لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

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صيانة المصاعد التعليم الفني الإسكندرية
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