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تحت شعار "كلامك بيلوث".. رياضة جنوب سيناء تطلق مبادرة "سفراء ضد الفساد"

05:54 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    فعاليات المبادرة
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    مبادرة سفراء ضد الفساد
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    المبادرة
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    انطلاق المبادرة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات مبادرة "سفراء ضد الفساد" بمدينة الطور، التي تنفذها إدارة تنمية النشء بالمديرية تحت شعار "كلامك بيلوث"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبمتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن برنامج "سفراء ضد الفساد" يهدف إلى نشر الوعي بين الشباب بمفهوم الفساد وأضراره على المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية مثل النزاهة والشفافية والمسؤولية، إلى جانب تدريب الشباب على مهارات مكافحة الفساد، وتشجيعهم على المشاركة في بناء مجتمع خالٍ من الفساد.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن البرنامج يعد من أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

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مبادرة سفراء ضد الفساد رياضة جنوب سيناء جنوب سيناء
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