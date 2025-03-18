محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة الحيوان بالمنصورة ويكلف بالبدء في تنفيذها

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، موقع حديقة الحيوان بالمنصورة، وكلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة برفع تجمعات وتراكمات القمامة منها، وشدد على ضرورة استمرار متابعة النظافة فيها.

وأوضح محافظ الدقهلية أن حملة النظافة بالحديقة والحفاظ عليها، تأتي في إطار التمهيد للبدء في تنفيذ أعمال تطوير مشروع حديقة الحيوان بعد توقفه لفترة زمنية، وذلك بعد الانتهاء من الموافقات وتخليص الأوراق، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، ومنع تحول موقع الحديقة لمقلب أو استغلالها في إلقاء القمامة.

وانتقلت معدات وسيارات النظافة وبدأت العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بموقع حديقة الحيوان بالمنصورة، وإعادة المظهر الحضاري للمكان.