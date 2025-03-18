أول رد من جامعة سوهاج بشأن مخالفات أستاذ زراعة المتهم بالتغزل في أجساد الطالبات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

علقت إدارة جامعة سوهاج، بشأن ما جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول أستاذ بكلية الزراعة جامعة سوهاج، والذي يثار حوله عددًا من الاتهامات خلال الأيام الماضية، بعدم ورود أي شكوى من الطلبة والطالبات ضده سواء في هذا العام أو الأعوام السابقة.

وتناشد إدارة الجامعة في بيان لها أبنائها الطلاب والطالبات بأن من لديه شكوى ضده مصحوبة بدليل أو مستند عليه التقدم به فوراً لمكتب رئيس الجامعة، وفي حال ثبوت مخالفة ضده وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، فإن إدارة الجامعة لن تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبدون وقوع أي ضرر على مقدمي الشكوي.

وتؤكد إدارة الجامعة على أنها تتبع سياسة الباب المفتوح للطلاب وأن جميع مكاتب المسئولين مفتوحة أمامهم دون تفرقة أو تميز، لتلقي أي مشكلات أو شكاوي، حيث سبق وقد أعلنت الجامعة عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتلقي الشكاوي والمقترحات التى تخص الطلاب.

وأخيرًا فإن إدارة الجامعة تناشد جميع الأطراف المعنية وأبنائها من الطلاب والطالبات ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏قبل تداول أي أخبار أو معلومات غير صحيحة نظرًا لحساسية الأمر الشديد، والتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعة.

واختتم البيان أن الجامعة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بنشر أو يتداول أي معلومات أو أدلة مغلوطة وذلك حفاظاً على مكانة الجامعة وهيبتها ومقدساتها.

وتداول رواد فيس بوك، منشور يتهمون أستاذ بكلية الزراعة جامعة سوهاج، بأنه يتغزل في شكل وأجساد الطالبات، وأنه صاحب الجملة الشهيرة "أنا مبعرفش أنام إلا وأنا هاين طالب"، كما اتهمه بغلق المعامل أمام الطلبة، وأنه يأخذ أوراق الميدتيرم من المعيدين ويقول لهم "طلعولي ورق فلان وفلان ويكتب عليه صفر وبيخافوا يتكلموا".