بعد 7 سنوات زواج.. "أحلام" تواجه الحياة وحيدة وتحصد لقب الأم المثالية بسوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظات الجمهورية، وفازت المهندسة أحلام صابر عبدالحليم بلقب على مستوى محافظة سوهاج.

والفائزة بلقب على مستوى محافظة سوهاج أرملة منذ 20 عاما وتبلغ من العمر 59 عاما حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعي، وتزوجت الأم المثالية عام 1991 وكانت تبلغ من العمر 25 عاما واستمرت الحياة الزوجية 7 سنوات حتى توفى الزوج في حادث أليم عام 1998 تاركا الأم واثنين من الأبناء، الأولى عمرها 8 سنوات والثاني 6 سنوات والأم حامل في الشهر الخامس في البنت الثالثة.

عادت الأم إلى منزل والدها ومعها أبنائها بسبب الخلافات الأسرية مع أهل زوجها، واجتهدت الأم في عملها الحكومي ليل نهار وحصلت على قروض واستدنت حتى وفرت منزل لأبنائها وتحملت المسئولية كاملة دون مساعدة من أحد فكانت الأم والأب لأبنائها، وحاولت أن تعوضهم عن فقدان الأب وخاصة الابنة الصغرى التى لم ترى والدها، وضعت الأم هدفها الأول وهو استكمال تعليم أبنائها وتلبية احتياجاتهم على حساب صحتها وراحتها لكي يحصلوا على شهادات جامعية.

حتى حصلت الابنة الكبرى حصلت على ليسانس آداب ثم دبلوم تربوية وتزوجت ، الابن الأوسط حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطري ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، الأبنة الصغرى التحقت بكلية التجارة وهي حاليًا طالبة بالفرقة الرابعة، ولا زال عطاء الأم مستمر.