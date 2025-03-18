قهرت إعاقتها وأميتها.. الأم المثالية بالبحيرة ربت طبيبًا ومهندسًا وحصلت على شهادتها (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

رغم مرورها بعدة مطبات صعبة في حياتها لم تستسلم الحاجة منى ووقفت صامدة في وجه الصعوبات لتؤدي رسالتها على أكمل وجه فأحسنت تربية ابنيها ليلتحق الأول بكلية الطب والآخر بكلية الهندسة

نشأت الحاجة منى في أسرة ريفية بسيطة وأصيبت في الصغر بمرض شلل الأطفال وظلت تعتمد بشكل كلي على جهاز مساعد للحركة، ثم تعرضت لكسر مضاعف في الساق في القدم اليمنى مما جعل والدها يخرجها من التعليم في بداية المرحلة الابتدائية.

تزوجت الحاجة منى وأنجبت ولدين، وبعد 4 سنوات من زواجها أصيب الزوج بفيرس الكبد الوبائي، ليتوفى بعدها تاركًا لها عاصم 8 أعوام وناصر 5 أعوام.

لم تستسلم الأم وبدأت رحلة كفاحها من أجل تلبية احتياجات طفليها، فالتحقت للعمل في الخدمات المعاونة بإحدى الحضانات، و وقررت تكملة تعليمها من الابتدائية و حصلت على شهادة محو الأمية ثم التحقت للعمل بإحدى الجهات الحكومية حتى تستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبة و مصروفات المعيشة و رعاية وتعليم أبنائها وذلك بجانب إصرارها على استكمال تعليمها لتنجح في الحصول على دبلوم فني صناعي.

أحسنت الحاجة منى تربية أبنائها حتى حصل الابن الأكبر على مجموع 99% في الثانوية العامة وأنهى دراسته بكلية الطب، والتحق الابن الثاني بكلية الهندسة.

وقال الدكتور عاصم ابن الحاجة منى: " مهما فعلنا فلن نستطيع رد ولو جزء صغير من فضل أمنا علينا، والدي توفى وهي شابة، ورفضت الزواج من أجل التفرغ لرعايتنا، ورغم ظروفها الصحية نزلت لسوق العمل كي توفر نفقاتنا".