إعلان

جامعة الإسكندرية تستعد لتنظيم امتحانات الـ "ميد تيرم"- صور

02:19 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بجميع كليات الجامعة استعدادًا لامتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني "ميد تيرم"، مشيدًا بمستوى انتظام العملية التعليمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى تنظيم الجامعة عدد من الندوات التثقيفية بالفصل الدراسي الثاني بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين بهدف المساهمة في رفع وعي الطلاب بمختلف كليات الجامعة وإدراك كافة التحديات التي تواجهها مصر.

وفي سياق آخر، أوضح عبد المحسن، أن مجلس شئون التعليم والطلاب استعرض تقرير مفصل من مركز القياس والتقويم بالجامعة حول تطور الأداء الأكاديمي للطلاب الحاصلين على إنذارات وأثر الإرشاد الأكاديمي في تقليل أعداد الطلاب المفصولين والمعرضين للفصل بالجامعة.

وكرم مجلس شئون التعليم والطلاب كل من الدكتورة نيفين بكري، والدكتورة رحاب صالح، والدكتور أيمن شتيوي، من كليات طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، والأعمال، تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة خلال فترة توليهم منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي عبد المحسن جامعة الإسكندرية العملية التعليمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محاربة السرطان أمًا مثالية ببورسعيد: وفاة زوجي نقطة تحول في حياتي (فيديو وصور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر