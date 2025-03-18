بالصور- محافظ أسيوط يأمر بإعادة بناء منزل مسنة بقرية بني زيد الأكراد

أسيوط- محمود عجمي:

في خطوة إنسانية، أمر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بإعادة بناء وسقف منزل سيدة مسنة تدعى "عائشة.ع.أ" تبلغ من العمر 79 عامًا، وتقيم بمدخل قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، نظرًا لظروفها الأسرية والمادية الصعبة. كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي بتلبية طلباتها وصرف مساعدة مالية لها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بطريق (أبنوب/ أسيوط) الزراعي، حيث التقى بالسيدة عائشة واستمع لظروفها المعيشية. وعلى الفور، أمر المحافظ بنزول فريق من التضامن الاجتماعي إلى منزلها لإجراء رصد شامل لاحتياجاتها وتلبية مطالبها، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لها ولابنتها، وتسليمها كراتين مواد غذائية كهدية من الرئيس، لتخفيف أعباء المعيشة عنها.

وأكد المحافظ على التزامه بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين في قرى ومراكز المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لدعم جهود الدولة في سد الفجوات التنموية وتنمية الصعيد، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030. وأشار إلى أن جميع العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة يسخرون جهودهم لخدمة أهالي المحافظة وتقديم يد العون لهم.