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جامعة طيبة التكنولوجية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا يوقعان برتوكول تعاون مشترك

11:01 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
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    جامعة طيبة التكنولوجية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا يوقعان برتوكول تعاون مشترك (2)
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    جامعة طيبة التكنولوجية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا يوقعان برتوكول تعاون مشترك (3)
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الأقصر - محمد محروس:

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود. وقد وقع البروتوكول الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر عمران، عميد المعهد.

حضر مراسم التوقيع كل من، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي حمدان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمعهد في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكداً على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية. كما أكد الدكتور عبدالناصر عمران على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الجامعة والمعهد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتكامل بين المؤسستين التعليميتين لتقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب.

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جامعة طيبة التكنولوجية عادل زين الدين عبدالناصر عمران محمد عبدالمنعم رسلان
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