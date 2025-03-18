ننشر التقرير الطبي لضابط الشرطة المعتدى عليه في نجع حمادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على صورة من التقرير الطبي المبدئي لضابط شرطة قنا، الذي تعرض للاعتداء من قبل صاحب سوبرماركت وعامل بمدينة نجع حمادي خلال مشاجرة بينهما.

وأشار التقرير الصادر من مستشفى نجع حمادي العام، إلى وصول الضابط "م. أ. ا"، 37 عاما، مفتش مباحث، إلى المستشفى بادعاء ضرب من آخرين، إذ تبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة.

كانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانا، بشأن ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

وأضافت أنه حدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه، إذ تم ضبط المذكوران في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.