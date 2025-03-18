بينهم طفل.. 7 مصابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بقرية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 7 أشخاص برش خرطوش جراء نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر، وجرى تحويل المصابين إلى مستشفى رمد المنصورة بعد تعرض أعينهم للإصابات.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بقرية بشلا "دائرة المركز"، ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال بين عدد من الأشخاص بالقرية، حيث استخدم أحد طرفي الواقعة سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق منه عيارًا ناريًا، ما أدى إلى إصابة كل من:

مصطفى عماد مصطفى (19 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

أحمد وليد محمد (20 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

شرين السيد أحمد (27 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

حسيني محمد حسيني (18 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

سعد مرسي أبو زيد (16 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

حسن ياسر محمد (13 عامًا) – إصابة بطلق خرطوش.

أحمد السعيد السيد (7 أعوام) – إصابة بطلق خرطوش.

جرى تحويل 6 مصابين إلى مستشفى رمد المنصورة بعد إصابتهم في الأعين، بينما نُقلت الطفلة إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتورط في إطلاق النار والسلاح المستخدم.