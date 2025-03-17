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مقتل ميكانيكي بطعنة نافذة على يد صديقه بالغربية

11:40 م الإثنين 17 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية بشبيش، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مقتل ميكانيكي على يد صديقه بطعنة نافذة، لسرقة دراجة نارية (موتوسيكل) وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب ميكانيكي ملقاة داخل إحدى الترع بقرية بشبيش.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص ميكانيكي، متغيب منذ يومين، وبها طعنة نافذة، وملقاة داخل ترعة بقرية بشبيش، وأن مرتكب الواقعة هو صديقه بهدف سرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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