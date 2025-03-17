فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أنهت فتاة حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها في دائرة مركز شرطة البلينا، جنوبي محافظة سوهاج، بسبب سوء حالتها النفسية.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هايدي. ح" (17 عامًا)، وتقيم بناحية قرية برديس، جثة هامدة، بادعاء الانتحار.

أفادت أسرتها باكتشافها انتحار ابنتهم عن طريق شنق نفسها بإيشارب داخل غرفتها، مُرجعين ذلك إلى سوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية، ونفوا وجود شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتقدم الدولة دعمًا نفسيًا للمرضى من خلال عدة جهات، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، الذي يوفر استشارات ودعمًا نفسيًا عبر الرقمين: 08008880700 - 0220816831، على مدار 24 ساعة. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية عبر الرقم: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، موضحة أن المنتحر ليس كافرًا، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الفعل أو خلق حالة من التعاطف معه، مشددة على ضرورة التعامل مع الأمر باعتباره مرضًا نفسيًا يمكن علاجه من خلال المختصين.