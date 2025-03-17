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تكريم السيدات العاملات ومحاربات السرطان بالإسماعيلية في يوم المرأة المصرية (صور)

10:31 م الإثنين 17 مارس 2025
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    تكريم السيدات العاملات ومحاربات السرطان بالإسماعيلية في يوم المرأة المصرية (1)
  • عرض 3 صورة
    تكريم السيدات العاملات ومحاربات السرطان بالإسماعيلية في يوم المرأة المصرية (3)
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، احتفالية خاصة داخل القرية الأولمبية لتكريم السيدات العاملات ومحاربات السرطان، وذلك في إطار الاحتفال بـيوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 مارس من كل عام.

وشهد الحفل حضور العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، لبنى زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة، إلى جانب عدد من عضوات المجلس وممثلي المجتمع المدني.

تخلل الحفل فقرات فنية وثقافية، إضافةً إلى إفطار جماعي، وسط أجواء احتفالية كرّمت دور المرأة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الحدث في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على إنجازاتها تقديرًا لعطائها المستمر في خدمة المجتمع.

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المجلس القومي للمرأة مكتبة مصر العامة يوم المرأة المصرية وائل حمزة السرطان
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