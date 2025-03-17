كشف غموض مقتل طفلة والعثور على جثمانها في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف ملابسات العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام داخل جوال ملقى بترعة في مركز ناصر شمال المحافظة، وذلك بعد بلاغ باختفائها من قريتها.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بالعثور على جثمان الطفلة جنا غانم داخل الترعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن عم الطفلة هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على خنقها وسرقة قرطها الذهبي، بسبب مروره بأزمة مالية، قبل أن يتخلص من الجثمان بإلقائه في الترعة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.