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بالصور.. إزالة 85 صندوقًا سمكيًا خلال حملات لإزالة التعديات بالبحيرة

10:25 م الإثنين 17 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
  • عرض 13 صورة
    إزالة اقفاص سمكية مخالفة بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة 13صندوقًا سمكيًا على أملاك حماية النيل بمساحة 325 م٢ بنطاق قرية فزارة، ليبلغ ما جرت إزالته منذ بداية الحملات قبل يومين 85 صندوقًا بإجمالى مساحة 2125 م٢

جاء ذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

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إزالة 85 صندوق سمكي حملات لإزالة التعديات إزالة التعديات بالبحيرة التعديات على أملاك الدولة
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