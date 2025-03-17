11 مصابًا في تصادم سيارتين بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة في تصادم مروع بين سيارتين وقع على كوبري ميت ميمون بمركز السنطة في محافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة السنطة، حيث أفاد الأهالي بوقوع تصادم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارتين نتج عنه إصابة 11 شخصًا بكدمات وسحاجات وكسور وجروح متفرقة.

والمصابون هم: محمد كمال المرسى (31 عامًا) يشتبه في إصابته بكسر في الذراع الأيسر، وتامر محمد خضر (42 عامًا) يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأشرف عبدالعزيز عبدالستار (10 سنوات) يشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري وما بعد الارتجاج، وعبدالحميد تامر زكريا (50 عامًا) يشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري، ومدحت الغمري شهيب (47 عامًا) يشتبه في إصابته بكسر في الذراع الأيسر، وتامر زكريا العيسوى (46 عامًا) يشتبه في إصابته بما بعد الارتجاج، ومحمد طلبه إسماعيل (47 عامًا) يشتبه في إصابته بكسر في الساق اليمنى، وأشرف حلمى جرامون (57 عامًا) يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد الصابرى البوصى (42 عامًا) أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس حوالي 5 سم، وأحمد حسين حماسى (38 عامًا) يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن عبد الرحمن (35 عامًا) يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.