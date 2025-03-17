جثتان و 11 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا ميكروباص صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الاثنين، على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وضمت قائمة أسماء المتوفين: عنتر شيبوب سالم، 27 سنه، وشخص آخر مجهول الهوية، وجرى ايداعهم بمشرحة مستشفي ملوي التخصصي.

فيما ضمت قائمة الإصابات: محمد لملوم عبد الرحيم، 27 سنة، كريم إبراهيم عبد المجيد، 20 سنة، أحمد شعبان محمد، 33 سنة، ياسمين نور زكي، 23 سنة، عمرو سعد عمر، 23 سنة، هاني رجب، 26 سنة، آية طه محمد عبد الكريم، 26 سنة، منه محمد عبد الله، 18 سنة، هناء مختار عبد العزيز، 20 سنة، يارا محمد عبد الله، 18 سنة، آية محمد عبد الله، 22 سنة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج بالمخ .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مركز أبو قرقاص، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.