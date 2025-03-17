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إصابة رجل وسيدة مسنة في حادث بالشرقية

01:39 م الإثنين 17 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب مواطنان بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، على الطريق الإقليمي تجاه تل روزن بنطاق مركز بلبيس.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة بلبيس يشير إلى وقوع حادث أدى إلى إصابة شخصين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة إبراهيم.ح.خ 45 سنة من قرية البلاشون، ونوارة.ع 70 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

كانت هيئة الإسعاف فرع الشرقية، دفعت بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.

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