"عض الإيد اللي اتمدتله".. كلب مسعور يثير الرعب في المنوفية ويعقر 9 أطفال

المنوفية- أحمد الباهي:

في مشهد مؤسف أثار الذعر بين الأهالي، تحول كلب أليف اعتاد اللعب مع الأطفال في مركز الباجور بمحافظة المنوفية إلى وحش كاسر، حيث هاجم 9 أطفال وعقرهم بشكل جماعي، مما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

الكلب الأصفر، الذي كان يلهو مع الأطفال ويحصل منهم على الطعام، انقلب حاله فجأة بعد ظهر يوم الأحد، وبدأ في عقر الأطفال بشكل هستيري، مما أدى إلى إصابة 9 أطفال بجروح متفرقة في الأيدي والساقين والظهر، وإصابة خطيرة لطفلة صغيرة نهش الكلب وجهها وعينها.

الأهالي، الذين اعتادوا على رؤية الكلب الأليف، أصيبوا بصدمة كبيرة وتحول يومهم إلى كابوس مرعب، حيث هرعوا لإنقاذ أطفالهم من بين أنياب الكلب المسعور، مؤكدين أن حصيلة ضحايا الكلب تجاوزت 19 شخصًا ما بين كبار وأطفال.

مصدر مسؤول أكد لـ"مصراوي"، أن الإصابات تنوعت بين جروح طفيفة ونهش خطير، وأن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا.

وطالب الأهالي، الجهات المختصة بالتدخل العاجل للسيطرة على الكلاب الضالة وتطعيمها، وتوفير العلاج اللازم للأطفال المصابين.